İngiltere'de George Floyd protestosu (1)
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İngiltere'de George Floyd protestosu (1)

ABD'nin Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren George Floyd için İngiltere'de gösteri düzenlendi.

03.06.2020 19:44 | Son Güncelleme: 03.06.2020 19:49

ABD'nin Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren George Floyd için İngiltere'de gösteri düzenlendi. Hyde Pak'ta toplanan binlerce kişi, polis şiddetini ve ırkçılığı protesto etti. Grup daha sonra parlamento binasına doğru yürüyüşe geçti. Parlamento binası önüne gelen grup burada da sloganlar atarak tepkilerini gösterdi.

İngiltere'de George Floyd protestosu (1)

Kaynak: AA

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