HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 263'üncü gününde
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HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 263'üncü gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 263'üncü gününde de devam ediyor.

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 263'üncü gününde
22.05.2020 13:42 | Son Güncelleme: 22.05.2020 13:42

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 263'üncü gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi 263'üncü gününe girdi. HDP il başkanlığı binası önünde 263 gündür oturma eyleminde olan Şadin Elhaman, 3 yıl önce kaybolan oğlu Bayram Elhaman'ın geri getirilmesini isteyerek, oğluna çağrıda bulundu. Elhaman, "2017 Mayıs 16'sından beri hiçbir haber alamadık. HDP'den çocuğumu istiyorum. Defalarca HDP kapılarına da gittim, kimse hiçbir bilgi vermedi. Kandırıp götürmüşler, oğlumun bir bağlantısı yoktu. Önümüzdeki gün bayram ve benim oğlum bayramda dünyaya geldiği için ismini Bayram bırakmıştık. Oğlum dağa kaçırıldığı günden beri bayramımız yok, oğlum gelince bizim için her gün bayram olacak. Bayram'a çağrım bize bir haber versin, bir iz göstersin, biz her türlü onun arkasındayız. Sağ mı ölü mü ondan bile bir bilgimiz yok" dedi.

(Sedat Irmak/İHA)

Kaynak: İHA

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