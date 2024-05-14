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İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Kıskaç-15' operasyonlarında 544 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 62 ilde FETÖ tarafından devletin farklı kademelerine yerleştirilmesi planlanan şahıslara yönelik düzenlenen 'Kıskaç-15' operasyonlarında 544 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları, MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 62 ilde FETÖ tarafından devletin farklı kademelerine yerleştirilmesi planlanan şahıslara yönelik düzenlenen "Kıskaç-15" operasyonlarında 544 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ'cülere göz açtırmayacaklarını, milletin huzuru, birliği ve beraberliği için güvenlik güçlerinin üstün gayretleriyle operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

"62 ilde FETÖ tarafından devletin farklı kademelerine yerleştirilmesi planlanan şahıslara yönelik düzenlenen "Kıskaç-15" operasyonlarında 544 şüpheli yakalandı." ifadelerini kullanan Yerlikaya, operasyonların Cumhuriyet Başsavcılıkları, MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştiğini kaydetti.

Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Ankara, Antalya, Elazığ, Konya, Mardin, Trabzon, Şanlıurfa ve Eskişehir'in de aralarında bulunduğu 62 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, şüphelilerin örgüt sorumlularının talimatıyla kamu kurumlarına giriş sınavlarına yönlendirildikleri belirlendi.

Sınavlara başvuran örgüt üyelerinin, örgüte bağlılıklarının çeşitli şekillerde kodlandığı, bu kodlamada bulunan kişilerin sınavı kazanmalarının amaçlandığı anlaşıldı.

Şüphelilerin bir kısmının örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları ve ByLock içeriklerinde isimlerinin geçtiği, ayrıca ankesörlü telefonlarla irtibat kurdukları tespit edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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