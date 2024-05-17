Şanlıurfa ve Konya'da DEAŞ Operasyonu: 45 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Şanlıurfa merkezli 2 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 45 şüpheli, adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildi.
Şanlıurfa merkezli 2 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 45 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Şanlıurfa ve Konya'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 45 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik 14 Mayıs'ta Şanlıurfa ve Konya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 45 şüpheli gözaltına alınmıştı.