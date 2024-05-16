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Manisa'da FETÖ Üyesi Tutuklandı

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma asayiş ekipleri tarafından sorgulanan bir şahıs, FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay hapis cezasının olduğu ortaya çıkınca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma asayiş ekipleri tarafından sorgulanan bir şahıs, FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay hapis cezasının olduğu ortaya çıkınca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 15 Mayıs günü jandarma asayiş timi tarafından rutin kontrol sırasında durdurularak sorgulanan M.C. (34) isimli şahsın 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan kesinleşmiş 6 yıl 10 ay hapis cezası olduğu ortaya çıktı. FETÖ firarisi olarak aranan M.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Akhisar Manisa Güvenlik Ceza Terör Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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