Şırnak'ta PKK'ya yönelik operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı
Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK'ya yönelik faaliyet yürüten ve propagandasını yapan 40 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda terör örgütüne ait dijital materyaller ele geçirildi.
Şırnak'ta terör örgütü Pkk'ya yönelik operasyonda, 40 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, merkez, İdil, Cizre ve Silopi ilçelerinde terör örgütü PKK adına faaliyet yürüten ve terör örgütünün propagandasını yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 40 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin, ev ve iş yerlerinde yapılan aramada terör örgütüne ait dijital materyaller ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.