Antalya'da FETÖ operasyonu: 6'sı kamu görevlisi 22 şahıs yakalandı
Antalya'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 6'sı kamu görevlisi 22 şahıs yakalandı.
Antalya'da eş zamanlı FETÖ operasyonu: 6'sı kamu görevlisi 22 şahıs yakalandı
ANTALYA - Antalya'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 6'sı kamu görevlisi 22 şahıs yakalandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik 14 Mayıs Salı günü eş zamanlı operasyon düzelendi. Operasyonda 6'sı kamu görevlisi 22 şahıs yakalandı.