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Ordu merkezli FETÖ operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı

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Ordu merkezli Altınordu, Ünye, Fatsa, Korgan ve Aybastı ilçeleri ile Amasya'da düzenlenen operasyonda 19 FETÖ şüphelisi yakalandı.

Ordu merkezli 2 ilde düzenlenen FETÖ'ye yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 14 Mayıs'ta ülke genelinde FETÖ'ye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Ordu merkezli Altınordu, Ünye, Fatsa, Korgan ve Aybastı ilçeleri ile Amasya olmak üzere 19 şüphelinin yakalanması için 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheliler H.U, O.K, G.A, Ü.B, L.E, E.E, M.B, S.K, F.A, Z.G.K, I.T, R.A.K, D.A, Y.Y.H, E.V, A.Ç.Ş, Ç.Ç, İ.K. ve M.Ç. yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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