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FETÖ Üyeleri Konya'da Yakalandı

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FETÖ Silahlı Terör örgütüne üye olma suçundan aranan 2 şahıs, Konya TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarla yakalanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ Silahlı Terör örgütüne üye olma suçundan aranan 2 şahıs, Konya TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen 2 farklı operasyonla saklandıkları adreslerde yakalanarak cezaevine gönderildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, Konya Ağır Ceza İlamat Masasınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S.H. (43) ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B.'nin (46) saklandığı adresler tespit edildi. TEM Şube Müdürlüğünce firari şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 2 şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. FETÖ - Silahlı Terör örgütüne üye olma suçundan gözaltına alınan H.S.H. ve A.B. işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Konya Güvenlik Terör Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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