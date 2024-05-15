Milli Savunma Bakanlığı: Irak'ın kuzeyinde 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde 12 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde tespit ettiği 12 PKK'lı teröristi hava harekatı ile etkisiz hale getirdi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar sürekli operasyonlara devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.