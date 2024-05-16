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Erzincan'da FETÖ operasyonu: 19 şüpheli gözaltına alındı

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Erzincan'da yapılan KISKAÇ-15 operasyonu kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik 19 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılan KISKAÇ-15 operasyonu kapsamında Erzincan'da 19 şüpheli gözaltına alındı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik Erzincan merkezinde 17 farklı adreste, Şanlıurfa ve Ordu illerinde de birer adreste olmak üzere toplam 19 adreste; 140 personel ve 38 aracın katılımı ile operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 19 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konularak, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tahkikat devam etmektedir.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüyle ve devletimizin bölünmez bütünlüğüne kast eden tüm terör odaklarıyla etkin mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." denildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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