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Aydın'da FETÖ operasyonu: 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

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FETÖ/PDY tarafından devletin farklı kademelerine yerleştirilmesi planlanan şahıslara yönelik Aydın'da düzenlenen 'KISKAÇ-15' operasyonu kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Fetullahçı terör örgütü (FETÖ/PDY) tarafından devletin farklı kademelerine yerleştirilmesi planlanan şahıslara yönelik Aydın'da düzenlenen "KISKAÇ-15" operasyonu kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İçişleri Bakanlığı Aydın'ın da aralarında bulunduğu 62 ilde FETÖ tarafından devletin farklı kademelerine yerleştirilmesi planlanan şahıslara yönelik "KISKAÇ-15" operasyonu başlattı. Operasyon kapsamında 544 şüpheli yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye yönelik "KISKAÇ-15" operasyonu düzenledi. Gerçekleşen operasyonda ise 6'sı kamu görevlisi 1'i sivil olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından işlemleri tamamlanan Z.Ç., Y.E., İ.Y., A.Ş., K.B., S.C.U. ve B.T. Aydın Adliyesi'ne sevk edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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