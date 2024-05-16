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Eskişehir'de FETÖ üyeleri yakalandı

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Eskişehir'de terör örgütü FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla yakalanan 19 şüpheliden 9'u etkin pişmanlıktan yararlanarak serbest bırakılırken 3'ü kadın toplam 10 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de terör örgütü FETÖ üyesi oldukları iddiası ile yakalanan 19 şüpheliden 9'u etkin pişmanlıktan yararlanarak serbest bırakılırken 3'ü kadın toplam 10 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Geçtiğimiz günlerde Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde TEM-KOM-İstihbarat Şube Müdürlükleri ile koordineli olarak eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti. 'Adliye Mahrem Yapı' içerisinde gelir uzman yardımcısı, tekniker, SSK memuru, infaz koruma memuru Adalet Bakanlığı'na 2012-2013 yıllarında yerleştirilmesi planlanan şahıslara ait liste gibi personel alımına müracaatta bulunan aday şahısların bilgilerine yer verildiği tespit edilen ve FETÖ üyesi olduğu öğrenilen 5 kamu personeli, 14 özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 19 şüpheli yakalanmıştı. Şüpheliden 9'nun etkin pişmanlıktan yararlanarak serbest bırakıldığı öğrenilirken 3'ü kadın toplam 10 terör şüphelisi adliyeye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Terör Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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