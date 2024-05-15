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Aydın'da FETÖ operasyonu: 3 kişi tutuklandı

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FETÖ/PDY tarafından devletin farklı kademelerine yerleştirilmesi planlanan şahıslara yönelik Aydın'da düzenlenen 'KISKAÇ-15' operasyonu kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) tarafından devletin farklı kademelerine yerleştirilmesi planlanan şahıslara yönelik Aydın'da düzenlenen 'KISKAÇ-15' operasyonu kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı Aydın'ın da aralarında bulunduğu 62 ilde FETÖ tarafından devletin farklı kademelerine yerleştirilmesi planlanan şahıslara yönelik 'KISKAÇ-15' operasyonu başlattı. Operasyon kapsamında 544 şüpheli yakalandı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye yönelik "KISKAÇ-15" operasyonu düzenledi. Gerçekleşen operasyonda ise 6'sı kamu görevlisi 1'i sivil olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından işlemleri tamamlanan Z.Ç., Y.E., İ.Y., A.Ş., K.B., S.C.U. ve B.T. Aydın Adliyesi'ne sevk edildi.

3'ü tutuklandı

Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden İ.Y., A.Ş. ve B.T. isimli kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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