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İstanbul'da DEAŞ Terör Örgütü Üyelerine Operasyon: 9 Gözaltı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör ve örgütlü suçlar soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör ve örgütlü suçlar soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 10 şüpheliden 9'u gözaltına alındı. 1 kişiyi ise yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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