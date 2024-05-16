İstanbul'da DEAŞ Terör Örgütü Üyelerine Operasyon: 9 Gözaltı

İstanbul'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör ve örgütlü suçlar soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 10 şüpheliden 9'u gözaltına alındı. 1 kişiyi ise yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor. - İSTANBUL