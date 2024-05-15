Gaziantep'te FETÖ/PDY Operasyonunda 1 Şüpheli Tutuklandı
Gaziantep'te FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 1'i tutuklandı. Operasyon sonucunda 8'i kadın 20 şüpheli yakalandı.
Gaziantep'te FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 1'i sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik "Kıskaç" operasyonu yapıldı. Operasyon sonucunda 8'i kadın 20 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 6'sı kadın 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - GAZİANTEP