Antalya'da FETÖ operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı
Antalya'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik çalışma yapıldı. Operasyon sonucunda, 6'sı kamu görevlisi olan 22 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik çalışma yapıldı.
Ekiplerce, 14 Mayıs'ta yapılan eş zamanlı operasyonda kentte ikamet eden 6'sı kamu görevlisi 22 şüpheli yakalandı.