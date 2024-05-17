Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 FETÖ üyesi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 kişinin yakalandığını ve bunlardan 5'inin FETÖ terör örgütü üyesi olduğunu açıkladı.
(ANKARA) Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 FETÖ terör örgütü üyesinin yakalandığının duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 kişinin yakalandığını, yakalananlardan 5 kişinin FETÖ terör örgütü üyesi olduğunu tespit ettiklerini açıkladı. Bakanlığın açıklaması şöyle:
"Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."