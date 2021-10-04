Aliağa Belediyesi ekipleri öğrencilere hayvan sevgisini anlattı - Haberler
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Aliağa Belediyesi ekipleri öğrencilere hayvan sevgisini anlattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Aliağa Belediyesi ekipleri öğrencilere hayvan sevgisini anlattı

Aliağa Belediyesi Veterinerlik Birimi, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Aliağa Fen Bilimleri Okulları ilköğretim öğrencilerine seminer verdi.

ALİAĞA, İZMİR (İHA) - Aliağa Belediyesi Veterinerlik Birimi, Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Aliağa Fen Bilimleri Okulları ilköğretim öğrencilerine seminer verdi.

Aliağa Belediyesi Veterinerlik Birimi ekipleri seminerde; hayvan hakları, hayvan sağlığı ve veteriner hekimliği hakkında bilgiler verirken, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Programda, hayvanların hastalık ve tedavi süreçlerinde de izlenmesi gereken yollar anlatıldı.

Veteriner Hekim Mustafa Güçlü, seminerin ardından Mehmet Saka İlköğretim öğrencilerine Aliağa Belediyesi tarafından yapılan Pati Park'ı gezdirdi. Öğrencilere veterinerlik mesleğini anlatan Mustafa Güçlü, öğrencilere, hayvanların satın alınmayıp sahiplenilmesi gerektiğini vurguladı.

Güçlü, "Aliağa Belediyesi sokaktaki hayvanlar için mama, su ve barınak ihtiyaçlarını karşılamak adına çalışmalar yapıyor. Belediyemiz sokaktaki tüm hayvanları aşılattı. Hayvanlarımızı güvenle sevebilirsiniz. Hayvanlarınızı aşılatmak istediğinizde belediyemizin veterinerlik birimini ziyaret edebilirsiniz. Veteriner hekim, hayvanları tedavi eden ve sizlerin istekleri ile hayvanların aşılanmalarını gerçekleştiren hayvan hekimleridir" dedi.

Aliağa Fen Bilimleri İlköğretim Müdürü Ali İhsan Bostanlı ise şöyle konuştu:

"4 Ekim Hayvanları Koruma Günü Kapsamında öğrencilerimizin bilgilendirilmesi için Aliağa Belediyesinden seminer talebinde bulunduk. Aliağa Belediyesinin hayvanları koruma etkinlikleri kapsamında neler yaptığından bahsettiler. Bu bizim için çok önemliydi. Öğrencilerimizin farkındalığını artırdı. Seminerle birlikte öğrencilerimiz hayvan hakları konusunda sorumluluk almakta daha istekli oldular. Sokaktaki hayvanların Aliağa Belediyesi tarafından aşılanmış olduğunu bilmek, bizlere güven veriyor. Sokak hayvanları konusunda yaptığı çalışmalardan ötürü Aliağa Belediyesine çok teşekkür ediyorum."

Ziyarette yer alan Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de, öğrencilere evcil hayvanların bulunduğu yapboz oyuncaklar dağıttı. - İZMİR

Aliağa Belediyesi ekipleri öğrencilere hayvan sevgisini anlattı

Aliağa Belediyesi ekipleri öğrencilere hayvan sevgisini anlattı

Aliağa Belediyesi ekipleri öğrencilere hayvan sevgisini anlattı

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