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Aç kalan tilkiler şehir merkezini mesken tutmaya başladı

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Elazığ'da aç kalan bir tilki yiyecek bulmak için şehir merkezine kadar indi. İnsanların varlığından rahatsız olmayan tilkiyi fark eden vatandaşlar, o anları cep telefonu ile kayıt etti.

Aç kalan tilkiler şehir merkezini mesken tutmaya başladı

ELAZIĞ - Elazığ'da aç kalan bir tilki yiyecek bulmak için şehir merkezine kadar indi.

Olay Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşandı. Doğal yaşam ortamında yiyecek bulamayan tilki, şehir merkezine kadar indi. İnsanların varlığından rahatsız olmayan tilkiyi fark eden vatandaşlar, o anları cep telefonu ile kayıt etti. Uzun süre yiyecek arayan tilki daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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