Karabük'ün Yenice ilçesinde nesli tehlike altındaki vaşak görüntülendi
Yenice ormanlarında yürüyüş yapan bir kişi, cep telefonu kamerasıyla vaşağı kaydetti. Görüntülerde vaşağın ormanda dolaştığı ve daha sonra gözden kaybolduğu görülüyor.
Karabük'ün Yenice ilçesinde görülen nesli tehlike altındaki vaşak, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Yenice ormanlarında yürüyüş yapan bir kişi, gördüğü vaşağı cep telefonuyla kayıt altına aldı.
Görüntülerde, ormanlık alanda dolaşan vaşağın daha sonra gözden kaybolması yer alıyor.