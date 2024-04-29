Yüksekova'da bataklığa saplanan inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde otlayan bir inek bataklığa saplandı. İnek sahibi ve çevredekilerin yardım istemesi üzerine itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. Ekipler ve vatandaşların yardımıyla inek halat ile bataklıktan çıkarıldı. İnek sahibi ekiplere ve vatandaşlara teşekkür etti.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bataklığa saplanan inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Esentepe Mahallesi'ndeki Pizok bölgesinde otlayan inek bataklığa saplandı.
Hayvanın sahibi ve çevredekiler, ineği çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi.
Bunun üzerine mahalleye yönlendirilen ekipler, vatandaşların da yardımıyla ineği halat ile bulunduğu yerden çıkardı.
İneğin sahibi ekiplere ve vatandaşlara teşekkür etti.