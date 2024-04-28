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Kastamonu'da köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde sokağa atlayan köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Motosikletin çarptığı köpek ise telef oldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde sokağa atlayan köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Motosikletin çarptığı köpek ise telef oldu.

Kaza, Kasaba Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf K. idaresindeki motosiklet, bir anda yola atlayan köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosikletten savrularak düşen sürücü yaralandı. Motosikletin çarptığı köpek ise telef oldu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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