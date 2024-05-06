Erbaa'da Yaralı Karaca Kurtarılamadı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaralı bulunan karaca, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, rutin devriye görevi sırasında Şükür köyü yakınlarındaki orman yolunda yaralı karaca buldu.

Jandarma ekipleri durumu Erbaa Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi.

Yaralı hayvan tedavisi için Erbaa Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Veterinerin kontrolünde karın ve boğazından ateşli silahla vurularak ağır yaralandığı belirlenen karaca, yapılan müdahaleye rağmen öldü.

Karaca, tutanak ile Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.