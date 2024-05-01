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Konya'da Otomobilin Motorunda Sıkışan Yavru Kedi Kurtarıldı

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir otomobilin motor kısmında sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sürücü, kediyi çıkarmak için uğraşsa da başaramayınca itfaiyeden yardım istedi. Uzun uğraşlar sonucunda kedi motor bölümünden çıkarıldı ve sahibi tarafından sahiplenildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde girdiği otomobilin motor kısmında sıkışan yavru Kedi, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı.

Olay, ilçeye bağlı Üzümlü Mahallesi'nde yaşandı. Seydişehir ilçesinden Üzümlü Mahallesi'ne 07 GHT 43 plakalı aracıyla gelen sürücü, mezarlık karşısındaki yolda otomobilinin yanına geldiğinde motor bölümünden bir kedi sesi geldiğini fark etti. Kediyi motor bölümünden çıkarmak için uğraşan ancak başaramayan sürücü, ardından itfaiye ekiplerine haber vererek yardım istedi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri yönlendirildi. Otomobilin motor kısmında sıkıştığı belirlenen kediyi bulunduğu yerden çıkarabilmek için uzun süre uğraş veren görevliler, akü ve hava filtresini söktükten sonra yavru kediye ulaşabildi. Aracın motor bölümünden çıkarılan yavru kediye "Umut" ismini verdiği öğrenilen sürücünün sahiplendiği belirtildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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