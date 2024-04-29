Ekiplerin inci kefali mesaisi başladı

VAN - Van Tarım ve Orman Müdürlüğü ile güvenlik güçleri, tatlı sulara göç etmeye başlayan inci kefali balığını kaçak avcılara karşı korumak için yoğun mesaiye başladı.

Van Gölü Havzası'nda yaklaşık 15 bin kişinin ekmek kapısı olan inci kefali balıkları, üremek için tatlı sulara göç etmeye başladı. Tatlı sularda akıntının tersine yüzerek akarsulara akın eden inci kefalleri, göç sırasında boylarını aşan engelleri adeta uçarcasına aşıyor. Bu sırada izleyene görsel şölen sunan inci kefalinin korunması için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve zabıta ekipleri, 7 gün 24 saat esaslı nöbet tutuyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir öncülüğündeki ekipler, Van Gölü'ne dökülen akarsularda geceli gündüzlü denetim yapıyor.

Konuya ilişkin konuşan Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, inci kefali balıklarının tatlı sulara giriş yapmaya başladığını belirtti. Bu yıl yağışların fazla olmasıyla debisi artan akarsularda yoğun bir göç beklediklerini ifade eden Şube Müdürü Demir, göç sonucunda yüksek verim beklediklerini kaydetti.