Üye Girişi
Haberler

Kocaeli'de Sıkışan Sincap İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 2 duvar arasına sıkışan sincap, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kurtarılarak doğaya salındı.

Kocaeli'de 2 duvar arasına sıkışan sincap itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde sincap kurtarılarak doğaya salındı.

Kartepe ilçesi Balaban Mahallesi Seymenbaşı Caddesi yakınlarında sesler duyan vatandaşlar, sesin olduğu yöne doğru gitti. 2 duvar arasına sıkışan sincabı gören vatandaşlar kendi imkanları ile çıkarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Bunun üzerine durum Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, sincabı uzun uğraşlar neticesinde sıkıştığı yerden çıkararak tekrardan doğaya saldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Kocaeli Hayvan Hakları İtfaiye Doğa 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title