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Gümüşhane'de Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Yaşam Alanlarına Salındı

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Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında Gümüşhane'de 3 kızıl geyik ormana salındı. Geyikler, kentin kırsal kesimindeki ormanlık alana bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce, "Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi" kapsamında Gümüşhane'de ormana 3 kızıl geyik salındı.

DKMP Genel Müdürlüğü görevlilerince Bursa'daki geyik üretim istasyonunda yakalanan 3 kızıl geyik, Gümüşhane'ye getirildi.

Geyikler, daha sonra kentin kırsal kesiminde ormanlık alana bırakıldı.

Öte yandan geyiklerin doğaya salındığı anlara ilişkin görüntüler de DKMP'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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