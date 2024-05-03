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Bursa'da Fotokapanla Bozayı ve Yavrusu Görüntülendi

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Bursa'da, ormanlık alana yerleştirilen fotokapanla bozayı ve yavrusu görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde, ayı ve yavrusunun doğada ot yediği ve yiyecek aradığı anlar yer aldı.

Bursa'da, ormanlık alana yerleştirilen fotokapanla bozayı ve yavrusu görüntülendi.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü Bursa Şubesi ekiplerince, yaban hayatını görüntülemek amacıyla belirli bölgelere fotokapan yerleştirildi.

Yaban hayvanlarının yaşam alanlarına konulan fotokapan yardımıyla bir bozayı ve yavrusu görüntülendi. Görüntüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Görüntülerde, ayı ve yavrusunun doğada ot yediği ve yiyecek aradığı anlar yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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