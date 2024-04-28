Kağıthane'de sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan çocuk taburcu edildi
Kağıthane'de, Şirintepe Mahallesi'ndeki mezarlıkta dolaşan 13 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk, sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu bacağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Kağıthane'de, sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu bacağından yaralanan 13 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Alınan bilgiye göre, Şirintepe Mahallesi'ndeki mezarlıkta dolaşan Suriye uyruklu Z.H, köpeklerin saldırısı sonucu bacağından yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ekiplerince Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Z.H, buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi.