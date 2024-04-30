Şanlıurfa'da bir evin mutfağına giren yılan itfaiye tarafından yakalandı

Şanlıurfa'da bir evin mutfağına giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Olay, Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesinde meydana geldi. Bir evin mutfağında yılan görüldüğü ihbarını alan itfaiye ekipleri harekete geçti. Yılanın girdiği noktayı belirleyen ekipler, uzun uğraşların ardından yılanı yakaladı. Evden çıkarılan yılan, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı. Ev sahipleri, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ŞANLIURFA