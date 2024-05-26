Yurdun iç kesimlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden sonra Eskişehir'in güney ve doğusu ile Ankara'da, yarın ilk saatlerden itibaren Konya'nın kuzey ve doğusu, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir ve Çorum çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren ise Sivas, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Aksaray ve Karaman'da yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.