Üye Girişi
Haberler

Yurdun iç kesimlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yurdun iç kesimlerinde kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Eskişehir, Ankara, Konya, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Çorum, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Aksaray ve Karaman'da yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak olması tahmin ediliyor.

Yurdun iç kesimlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden sonra Eskişehir'in güney ve doğusu ile Ankara'da, yarın ilk saatlerden itibaren Konya'nın kuzey ve doğusu, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir ve Çorum çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren ise Sivas, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Aksaray ve Karaman'da yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA / Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kırıkkale Eskişehir Nevşehir Kırşehir Karaman Aksaray Kayseri Yozgat Ankara Niğde Sivas Çorum Konya Güncel Haberler

Bakan Şimşek konutta yeni düzenlemeyi duyurdu: İsteyene gelir isteyene ev

Bakan Şimşek konutta yeni düzenlemeyi duyurdu: İsteyene gelir isteyene ev

 Hamas, çatıştıkları İsrail askerlerinden bir kısmını daha rehin aldı

Hamas, çatıştıkları İsrail askerlerinden bir kısmını daha rehin aldı

 Güldür Güldür'ün Bilal'i gözlerden uzak tuttuğu eşini paylaştı, yorum bombardımanına tuttular

Güldür Güldür'ün Bilal'i gözlerden uzak tuttuğu eşini paylaştı, yorum bombardımanına tuttular

Bakmadan Geçme

Gülşehir Belediyesi hangi parti? Gülşehir Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2024 İstanbul Gülşehir yerel seçim sonuçları! Atamalar akademi eğitim başarı puanı ile mi yapılacak? Öğretmenlik atamaları nasıl yapılacak? 25 Temmuz hangi burç? 25 Temmuz'ta doğanlar hangi burç oluyor? 25 Temmuz tarihi hangi burç olur? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı hangi statta oynanacak? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı nerede oynanıyor? BİNGÖL'DE DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA! Bingöl'de ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Rüzgar Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu? Rüzgar Kızılcık Şerbeti'nden neden ayrılıyor, sebebi ne? KURBAN BAYRAMINA KAÇ GÜN KALDI 26 MAYIS 2024: Kurban bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 26 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 26 Mayıs Pazar hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi 26 Mayıs hangi burç? 26 Mayıs'ta doğanlar hangi burç oluyor? 26 Mayıs tarihi hangi burç olur? 26 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 26 Mayıs Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 26 Mayıs dün gece deprem mi oldu? Köpeklerin uyutulması nasıl oluyor? Köpek uyutma yöntemi nedir? En kolay Schengen vizesi nasıl alınır? Schengen vizesi başvurusu ve gerekli belgeler
Türkiye'nin konuştuğu sapığın iyi hal indirimi almasına kadın hakimden itiraz: Pişmanlık emaresi gözlemlemedim

Türkiye'nin konuştuğu sapığın iyi hal indirimi almasına kadın hakimden itiraz: Pişmanlık emaresi gözlemlemedim
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title