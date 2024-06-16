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Sırbistan- İngiltere maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sırbistan- İngiltere maçı canlı (HD) izle!

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Sırbistan- İngiltere maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sırbistan- İngiltere maçı canlı (HD) izle! Sırbistan ve İngiltere arasındaki futbol maçının ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Maçın canlı (HD) izleme seçenekleri de futbolseverlerin ilgisini çekiyor. Bu önemli karşılaşmayı kaçırmamak için saat ve kanal bilgilerini öğrenin.

Süper Kupa maçı heyecanla beklenen müsabakada Sırbistan-İngiltere karşı karşıya gelecek. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Sırbistan-İngiltere maçının detayları merak ediliyor. Sırbistan- İngiltere maçı ne zaman? Sırbistan- İngiltere maçı saat kaçta, hangi kanalda?

SIRBİSTAN- İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN?

Sırbistan - İngiltere maçı 16 Haziran Pazar günü saat 22:00'de oynanacak.

Sırbistan- İngiltere maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sırbistan- İngiltere maçı canlı (HD) izle!

SIRBİSTAN- İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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