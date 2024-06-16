Sırbistan- İngiltere maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sırbistan- İngiltere maçı canlı (HD) izle!

Süper Kupa maçı heyecanla beklenen müsabakada Sırbistan-İngiltere karşı karşıya gelecek. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Sırbistan-İngiltere maçının detayları merak ediliyor. Sırbistan- İngiltere maçı ne zaman? Sırbistan- İngiltere maçı saat kaçta, hangi kanalda?

SIRBİSTAN- İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN?

Sırbistan - İngiltere maçı 16 Haziran Pazar günü saat 22:00'de oynanacak.

SIRBİSTAN- İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.