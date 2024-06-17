EURO 2024 heyecanı devam ediyor. E Grubu ilk maçında Belçika ile Slovakya karşılaşacak. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada E Grubu'nda yer alan iki takım, ilk maçlarına çıkacak. Futbol severler, Belçika- Slovakya maçının ne zaman oynanacağını merak ediyor. Belçika - Slovakya maçı ne zaman? Belçika - Slovakya maçı saat kaçta, hangi kanalda?

BELÇİKA- SLOVAKYA MAÇI NE ZAMAN?

Belçika-Slovakya maçı, 17 Haziran Pazartesi günü TSİ 19.00'da başlayacak.

BELÇİKA- SLOVAKYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.