Belçika - Slovakya maçı ne zaman? Belçika - Slovakya maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Belçika - Slovakya maçı ne zaman? Belçika ve Slovakya arasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Bu önemli karşılaşmanın ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağına dair detaylar haberimizde yer alıyor.
EURO 2024 heyecanı devam ediyor. E Grubu ilk maçında Belçika ile Slovakya karşılaşacak. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada E Grubu'nda yer alan iki takım, ilk maçlarına çıkacak. Futbol severler, Belçika- Slovakya maçının ne zaman oynanacağını merak ediyor. Belçika - Slovakya maçı ne zaman? Belçika - Slovakya maçı saat kaçta, hangi kanalda?
BELÇİKA- SLOVAKYA MAÇI NE ZAMAN?
Belçika-Slovakya maçı, 17 Haziran Pazartesi günü TSİ 19.00'da başlayacak.
BELÇİKA- SLOVAKYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.