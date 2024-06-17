BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 17 Haziran günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?

Kıyasıya mücadele eden takımlar, taraftarları heyecana sürüklüyor. EURO 2024 heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Bu akşam maç var mı, yok mu sorusunu birçok taraftar araştırıyor. Birçok farklı takımın heyecanla gerçekleşen maçların ne zaman olacak merak konusu oluyor. Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 17 Haziran bugün hangi maçlar var?

BUGÜN MAÇ VAR MI?

Euro 2024 - Grup D

22:00 Avusturya - Fransa (TRT 1)

Euro 2024 - Grup E

16:00 Romanya - Ukrayna (TRT 1)

19:00 Belçika - Slovakya (TRT 1)