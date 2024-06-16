Hollanda- Polonya maçı kaç kaç bitti? Hollanda- Polonya maçını kim kazandı? #9917

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda D Grubu'nun ilk maçında Polonya ile Hollanda karşı karşıya geldi. Hamburg'taki Volkspark Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 Hollanda kazandı. Peki, Hollanda- Polonya maçı kaç kaç bitti? Hollanda- Polonya maçını kim kazandı?

HOLLANDA- POLONYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Hollanda, bu gole 29. dakikada Cody Gakpo ile karşılık verdi ve skor 1-1'e geldi. Müsabakanın ilk yarısı da bu skorla tamamlandı. Portakallar, 81. dakikada oyuna giren Beşiktaş'ın eski golcüsü Wout Weghorst'un 83. dakikada attığı golle geri dönüşe imza atarak sahadan 2-1 galip ayrıldı.

HOLLANDA- POLONYA MAÇINI KİM KAZANDI?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda D Grubu'nun ilk maçında Polonya ile Hollanda karşı karşıya geldi. Hamburg'taki Volkspark Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 Hollanda kazandı.