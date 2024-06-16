Hollanda- Polonya maçı kaç kaç bitti? Hollanda- Polonya maçını kim kazandı? #9917
Hollanda- Polonya maçı kaç kaç bitti? Hollanda- Polonya maçını kim kazandı? Hollanda ve Polonya arasında oynanan futbol maçının sonucu merak ediliyor. Bu önemli müsabakanın sonunda hangi takımın galip geldiği ve maçın skorunun ne olduğu araştırılıyor.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda D Grubu'nun ilk maçında Polonya ile Hollanda karşı karşıya geldi. Hamburg'taki Volkspark Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 Hollanda kazandı. Peki, Hollanda- Polonya maçı kaç kaç bitti? Hollanda- Polonya maçını kim kazandı?
HOLLANDA- POLONYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Hollanda, bu gole 29. dakikada Cody Gakpo ile karşılık verdi ve skor 1-1'e geldi. Müsabakanın ilk yarısı da bu skorla tamamlandı. Portakallar, 81. dakikada oyuna giren Beşiktaş'ın eski golcüsü Wout Weghorst'un 83. dakikada attığı golle geri dönüşe imza atarak sahadan 2-1 galip ayrıldı.
HOLLANDA- POLONYA MAÇINI KİM KAZANDI?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda D Grubu'nun ilk maçında Polonya ile Hollanda karşı karşıya geldi. Hamburg'taki Volkspark Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 Hollanda kazandı.