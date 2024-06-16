IShowSpeed'in Türk döneriyle imtihanı! "Bismillah" diyerek ilk ısırığı aldı, ortalığı birbirine kattı

Youtube ve sosyal medyanın popüler isimlerinden IShowSpeed, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı yerinde takip etmek için gittiği Almanya'da ilk kez Türk döneri yedi. Ünlü fenomenin döneri yedikten sonraki tepkileri viral oldu.

"BİSMİLLAH" DİYEREK YEDİ, ÇILGINA DÖNDÜ

IShowSpeed, "Bismillah" diyerek Türk dönerini yedikten sonra yerinde duramadı. Çılgına dönen fenomen, izleyenlere keyifli anlar yaşattı ve Türk dönerinin lezzetini bir kez daha gözler önüne serdi.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

YouTube'da 25 milyondan fazla abonesi olan, Instagram'da ise 18 milyon takipçisi bulunan ünlü fenomen IShowSpeed'in Türk döneriyle tanıştığı ve çılgına döndüğü o anlar sosyal medyada viral olmayı başardı.