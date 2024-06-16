Başıboş sokak köpekleriyle ilgili düzenlemede yeni detaylar! Düzenlemedeki yeni detaylar neler? Kimlere ceza kesilecek?

Ak Parti'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı sahipsiz ve başıboş hayvanlarla ilgili 5199 sayılı Hayvan Hakları Koruma Kanun teklifinde sona gelindi. Düzenlemede yeni detaylar ortaya çıktı. Başıboş köpeklerle ilgili yayınlanan yeni detaylar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Düzenlemedeki yeni detaylar neler? Kimlere ceza kesilecek?

BAŞIBOŞ KÖPEKLERLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEME NE?

"Sahipsiz sokak hayvanı" tanımının yapıldığı teklifte, sokaklardaki başıboş köpeklerin yakalanması ve kısırlaştırılması ile ilgili hükümler belirlendi. Buna göre, saldırgan hale gelmiş, anatomik yapısı bozulan ve kuduz riski taşıyan köpekler öncelikli olarak toplanacak ve barınaklara alınacak. Rehabilite edilemeyen ve bir ay içinde sahiplendirilmeyen köpekler uyutulacak.

KİMLERE CEZA KESİLECEK?

Teklif metnine eklenen maddelerle yeni para cezaları da uygulanacak. Şanlıurfa örneğinde olduğu gibi hayvanları toplayıp başka bir ilçenin sınırlarına veya ormanlık alanlara bırakanlara hayvan başına 50 bin TL para cezası verilecek.