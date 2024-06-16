Serdar Saatçı EURO 2024 Milli Takım kampından neden ayrıldı, ne oldu?

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 kamp çalışmalarına katılmak üzere kafileye dahil edilen Serdar Saatçı, antrenmanlarını tamamlayarak bu sabah takımın Barsinghausen'deki kamp tesisinden ayrıldı. Peki, Serdar Saatçi EURO 2024 Milli Takım kampından neden ayrıldı?

NE OLMUŞTU?

TFF daha önce yaptığı açıklamada, "Portekiz'in Braga kulübünde forma giyen Ümit Millî Takım oyuncumuz Serdar Saatçı, A Millî Takımımızın Almanya'daki kamp çalışmalarında yer almak üzere Hannover'e yolculuk edecek kafileye dahil edildi" ifadelerine yer vermişti.

SERDAR SAATÇI MİLLİ TAKIM KAMPINDAN NEDEN AYRILDI?

A Milli Takım'ın EURO 2024 kamp çalışmalarına katılmak üzere sonrada kafileye dahil olan Serdar Saatçı, ay-yıldızlı ekibin Barsinghausen'deki kamp tesisinden ayrıldı.