AVUSTURYA- FRANSA maçı ne zaman? EURO 2024 Avusturya- Fransa maçı saat kaçta, hangi kanalda?
EURO 2024 turnuvasında Avusturya ve Fransa arasında oynanacak olan maçın tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Futbol severler, bu önemli müsabakanın ne zaman gerçekleşeceğini ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor.
Avusturya - Fransa maçına geri sayım başladı. EURO 2016 ve 2022 FIFA Dünya Kupası'nda final oynayan ve 2018 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşayan Fransa, Avusturya karşısında galip gelerek turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak istiyor. EURO 2024 Avusturya- Fransa maçı saat kaçta, hangi kanalda?
AVUSTURYA- FRANSA MAÇI NE ZAMAN?
Avusturya - Fransa maçı 17 Haziran Pazartesi günü yapılacak.