AVUSTURYA- FRANSA maçı ne zaman? EURO 2024 Avusturya- Fransa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Avusturya - Fransa maçına geri sayım başladı. EURO 2016 ve 2022 FIFA Dünya Kupası'nda final oynayan ve 2018 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşayan Fransa, Avusturya karşısında galip gelerek turnuvaya iyi bir başlangıç yapmak istiyor. EURO 2024 Avusturya- Fransa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

AVUSTURYA- FRANSA MAÇI NE ZAMAN?

Avusturya - Fransa maçı 17 Haziran Pazartesi günü yapılacak.

AVUSTURYA- FRANSA MAÇI SAAT KAÇTA?

Düsseldorf Arena'da oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.