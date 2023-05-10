Ankara'da Sahte Otomobil İlanıyla Dolandırılan Kişiyi Öldürdükleri İddiasıyla Tutuklanan 2 Şüpheliye Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis İstemi

Ankara'da sahte otomobil ilanı ile dolandırdıkları Hüseyin Angı'yı öldürdükleri suçlamasıyla tutuklanan İbrahim Ay ve Recep Sarı'nın yargılandığı davada, savcı mütalaası açıklandı. Sanıkların, 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'yağmaya teşebbüs', 'kişiyi hürriyetten yoksun bırakma' ve 'hırsızlık' suçlarından ise 32'şer yıla kadar hapsi istendi.

ANKARA'da sahte otomobil ilanı ile dolandırdıkları Hüseyin Angı'yı (36) öldürdükleri suçlamasıyla tutuklanan İbrahim Ay ve Recep Sarı'nın yargılandığı davada, savcı mütalaası açıklandı. Sanıkların, 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'yağmaya teşebbüs', 'kişiyi hürriyetten yoksun bırakma' ve 'hırsızlık' suçlarından ise 32'şer yıla kadar hapsi istendi.

İbrahim Ay ve Recep Sarı, internette sahte otomobil ilanı verip, geçen yıl mart ayında Şırnak'ın Cizre ilçesinden ilandaki aracı almak için telefonla arayan muhasebeci 2 çocuk babası Hüseyin Angı ile anlaştı. Hüseyin Angı, 2 bin TL kapora verip; aracı almak için Ankara'ya geldi. Angı, İbrahim Ay ve Recep Sarı tarafından kiralık bir otomobille karşılanıp, Gölbaşı ilçesinde ıssız bir yere götürüldü. İbrahim Ay ve Recep Sarı, ellerini bağladıkları Hüseyin Angı'yı 390 bin TL'yi hesaba aktarmayı kabul etmeyince pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Angı'nın cep telefonu ve cüzdanını alıp cesedini sazlık alana atan 2 şüpheli, polis tarafından gözaltına alınıp çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, Ankara 7'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Tutuklu sanık Sarı, mütalaaya katılmadığını belirterek beraatini talep etti. Tutuklu sanık Ay ise "Pişmanım. Bir sonraki celsede savunma yapmak için süre istiyorum" dedi. Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Sarı ve Ay'ın mevcut hallerinin devamına hükmederek duruşmayı 20 Haziran'a erteledi.