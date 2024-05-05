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Ankara'da 13 Ton Bandrolsüz Tütün Ele Geçirildi

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Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Gölbaşı ve Kahramankazan ilçelerinde 13 ton 450 kg bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Ankara'da 13 ton 450 kg bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi

ANKARA - Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 13 ton 450 kg bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ankara'nın Gölbaşı ve Kahramankazan ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 8 milyon 925 bin Türk lirası olan 13 ton 450 kg bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatı ile adli tahkikata başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğü Kahramankazan Jandarma Ankara Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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