11. Yeşilay Bisiklet Turu'nun Ankara ayağı yapıldı.

"Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla 81 ilde eş zamanlı düzenlenen etkinliğin Ankara etabı, Eymir Gölü kenarındaki 11 kilometrelik parkurda yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonunun destek verdiği organizasyona, 250'ye yakın amatör ve profesyonel bisikletçi katıldı.

Sağlıklı yaşam bilincini arttırmayı amaçlayan etkinlikte Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu da pedal çevirdi.