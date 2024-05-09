İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu İl Başkanlarıyla Toplantı Yaptı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin il başkanlarıyla Ankara'da düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bugün kıymetli il başkanlarımızla bir aradaydık. Herkes emin olsun ki İYİ Partimizin iktidar yolculuğunda, her bir ferdimizle birlikte atacağımız güçlü adımlarla; kutlu ülkümüze, hedeflerimize ve ideallerimize mutlaka ulaşacağız." ifadesini kullandı.