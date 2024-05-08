ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 8-9 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi!
ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 9 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 9 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 9 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 9 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri!
8 MAYIS ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
SİNCAN
Arıza Tarihi: 8.05.2024 10:10:00
Tamir Tarihi: 8.05.2024 15:00:00
Detay: Beyobası mahallesi kümeevleri içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: beyobası mahallesi tamamı.
YENİMAHALLE
Arıza Tarihi: 8.05.2024 12:15:00
Tamir Tarihi: 8.05.2024 18:00:00
Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ İVEDİK OSB MAH 1467 CAD İLE 1451 CAD KÖŞESİ ABONE ŞEBEKE BAĞLANTI ÇALIŞMASI ESNASINDA PE110 İÇME SUYU ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
Etkilenen Yerler: İVEDİK OSB MAH 1451, 1452 VE 1453 CAD CİVARI
ALTINDAĞ
Arıza Tarihi: 8.05.2024 13:45:00
Tamir Tarihi: 8.05.2024 17:00:00
Detay: Battalgazi Mahallesi 982. Sokak içerisinde içme suyu şebeke hattında meydana gelen arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Battalgazi mahallesinin bir kısmı
AKYURT
Arıza Tarihi: 8.05.2024 16:20:00
Tamir Tarihi: 8.05.2024 19:00:00
Detay: çınar mahallesi çankırı bulvarı koçtaş depo önünde fen işleri yol çalışması esnasında Dağıtım Şebeke Hattında Oluşan Arıza Nedeniyle Su Kesintisi Yapılmıştır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)
Etkilenen Yerler: şehler mahallesi çınar mahallesi büğdüz mahallesi balıkhisar çankırı bulvarı