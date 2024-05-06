7 Mayıs Salı okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi?

7 Mayıs'ta okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde etkili olacak hava durumu sonrası vatandaşlar, İstanbul, İzmir, Ankara gibi iller başta olmak üzere '7 Mayıs'ta okullar tatil mi?' sorusuna yanıt arıyor. Sıcak hava dalgası nedeniyle ilkbaharın ortasında bile yaz mevsimini anımsatan sıcaklıklar yaşanıyor Yurdun çeşitli bölgelerinde etkili olacak hava durumu sonrası 7 Mayıs okullar tatil mi? yarın okul var mı, yok mu? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi? sorularına yanıt aradı.

7 MAYIS HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

07.05.2024 Salı Günü Güneydoğu Kesimlerde Beklenen Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

Beklenen Hadise

Gökgürültülü Sağanak Yağış

Beklendiği Yer

Salı günü (07.05.2024) sabah ilk saatlerden itibaren Mardin, Diyarbakır, Bingöl, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Bitlis çevreleri ile Şanlıurfa'nın doğusunda aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Van'ın güneyinin, Hakkari'nin kuzeyinin ve Şırnak'ın doğusunun ile Ağrı'nın ve Bitlis'in 2000 metre üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına, yüksek ve dağlık kesimlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Başlama-Bitiş Zamanı

07.05.2024 03.00-07.05.2024 21.00

Beklenen Meteorolojik Hadise

İç Kesimlerde Beklenen Zirai Don Hadisesine Dikkat!

Başlama-Bitiş Zamanı

05.05.2024 18:00 - 07.05.2024 23:59

Genel Durum

05.05.2024 Pazar gününden itibaren hava sıcaklığının hissedilir derecede azalarak iç kesimlerde mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Buna bağlı olarak Pazar akşam saatlerinden itibaren gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi ve doğusu, İç Ege ve Göller Yöresi'nde 06.05.2024 Pazartesi gece saatlerine kadar, İç Anadolu Bölgesi ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde 07.05.2024 Salı gece saatlerine kadar hafif, İç Anadolu'nun doğusunda (Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir) yer yer orta kuvvette zirai don hadisesi bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta zirai faaliyetlerle uğraşan çiftçiler olmak üzere ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

7 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

7 Mayıs günü okulların tatil olduğu hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor.