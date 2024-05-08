Türkiye- Cezayir KEK 12. Dönem Toplantısının kapanış oturumu gerçekleştirildi

ANKARA - Türkiye- Cezayir Karma Ekonomik Komisyonu 12. Dönem Toplantısının kapanış oturumu Ankara'da gerçekleştirildi. Toplantıda; ekonomiden bilgi teknolojilerine, eğitimden sağlığa, kültürden turizme, ticaretten sosyal politikalara kadar birçok alanda iki ülke arasındaki iş birliklerinin genişletilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Cezayir Enerji ve Madenler Bakanı Mohamed Arkab, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda heyetler arası görüşmeler yaptı. Görüşmenin ardından, Türkiye-Cezayir Karma Ekonomik Komisyonu 12. Dönem Toplantısının kapanış oturumu gerçekleştirildi.

Düzenlenen kapanış oturumunda konuşan Bakan Göktaş, 2023 yılı sonunda Türkiye ve Cezayir arasında, ikili ticaret hacminin 6,3 milyar dolar olarak gerçekleştiğinin altını çizerek bu rakamın iki ülke arasındaki en yüksek seviye olduğunu kaydetti. Bakan Göktaş, gelecek dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un hedef olarak belirlediği 10 milyar dolar ikili ticaret hacmine kolaylıkla ulaşılabileceğine inandığını ifade etti. Bakan Göktaş, her iki ülkenin de önem verdiği 'Tercihli Ticaret Anlaşması'nın müzakerelerinin başlanması yönünde alınan karardan memnuniyet duyduğunu kaydetti.

"Cezayir'de bir anaokul ve bir ilkokul ile eğitim ve öğretime başlanmasını planlıyoruz"

Bakan Göktaş, Cezayir'de 33 bin Türk vatandaşı, Türkiye'de ise 12 bin Cezayir vatandaşı yaşadığına dikkati çekerek, "Geçtiğimiz yıl 2 bin 196 Cezayirli öğrencinin Türkiye üniversitelerinde eğitim görmelerine destek olarak gençlerimizin kültürel etkileşimine ve geleceklerine destek olduk. Gençlerimiz ülkelerimiz arasında sevgi köprüleri kuran birer gönül elçisidir. Türkiye Maarif Vakfımızın resmi süreçleri tamamlanmasının ardından Cezayir'de de bir anaokul ve bir ilkokul ile eğitim ve öğretime başlanmasını planlıyoruz. Eğitimde tecrübe paylaşımını ülkelerimizin geleceği açısından değerli bir yatırım olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye ile Cezayir arasındaki uçuşlarda sefer sayısı artırıldı

Bugünkü toplantıda; ekonomiden bilgi teknolojilerine, eğitimden sağlığa, kültürden turizme, ticaretten sosyal politikalara kadar birçok alanda iki ülke arasındaki iş birliklerinin genişletilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını kaydeden Bakan Göktaş, "Gerçekleşen verimli görüşmelerin ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkileri çok daha ileri bir noktaya taşıyacağına gönülden inanıyorum. Dün Karma Ekonomik Komisyonu vesilesiyle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz ile Cezayir Sivil Havacılık Otoritesi arasında da bir Mutabakat Zaptı imzalandı. Bu anlaşma ile, iki ülke arasındaki hava ulaşımında haftalık 35 olan uçuş sefer sayısının 80 uçuşa çıkarılması ve uçuş noktalarına ilişkin kısıtlamaların kaldırılması kararı alındı. Bu anlaşmanın Türkiye ve Cezayir ilişkileri açısından memnuniyet verici bir gelişmedir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından iki bakan KEK toplantı tutanağını imzaladı.