ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi!
ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 8 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 8 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri...
Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 8 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 8 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri!
7 MAYIS ANKARA SU KESİNTİLERİ
Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
AYAŞ
Arıza Tarihi: 7.05.2024 13:15:00
Tamir Tarihi: 7.05.2024 20:00:00
Detay: Sinanlı Mahallesi Değirmenbaşı mevkinde Enerji-SA arızası sebebiyle su kesintisi uygulanacaktır.
Etkilenen Yerler: Hocasinan Mahallesi, Cuma Mahallesi, Mahkeme Mahallesi
BEYPAZARI
Arıza Tarihi: 7.05.2024 14:00:00
Tamir Tarihi: 7.05.2024 17:00:00
Detay: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Akyazı 8 Sokakta Bulunan Dağıtım Şebeke Hattında Müteahhit Firma Çalışma Esnasında Çıkan Arıza Nedeni İle Su Kesintisi Yapılmıştır (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)
Etkilenen Yerler: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Akyazı 8. Sokak ve Bir Kısmı
PURSAKLAR
Arıza Tarihi: 7.05.2024 14:10:00
Tamir Tarihi: 7.05.2024 17:00:00
Detay: Pursaklar İlçesi Merkez Mahallesi Başak Sokak İçerisinde Oluşan Arıza Nedeniyle Su Kesintisi Yapılmıştır. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)
Etkilenen Yerler: Pursaklar İlçesi Merkez Mahallesi Bir Kısmı Mimar sinan Mahallesi Bir Kısmı
YENİMAHALLE
Arıza Tarihi: 7.05.2024 14:45:00
Tamir Tarihi: 7.05.2024 18:00:00
Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ YAKACIK MAHALLESİ 3598/1 SOKAK İÇERİSİNDE İNŞAAT FİRMASI TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTE OLAN ÇALIŞMA ESNASINDA PE 100 LÜK İÇME SUYU HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
Etkilenen Yerler: 4000 SOKAK VE 3598 SOKAK CİVARI.
YENİMAHALLE
Arıza Tarihi: 7.05.2024 16:20:00
Tamir Tarihi: 7.05.2024 20:00:00
Detay: YENİMAHALLE İLÇESİ SUSUZ MAHALLESİ 429 SOK İÇERİSİNDE İNŞAAT FİRMASI TARAFINDAN YÜRÜTÜLMEKTE OLAN HARFİYAT ALIM ÇALIŞMASI ESNASINDA PE110 LÜK İÇME SUYU HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİYLE PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.
Etkilenen Yerler: SUSUZ KÖYÜ VE CİVARI