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Ankara'da 13 Ton Bandrolsüz Tütün Ele Geçirildi

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Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 13 ton 450 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 13 ton 450 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ankara'nın Gölbaşı ve Kahramankazan ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 8 milyon 925 bin Türk lirası olan 13 ton 450 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili cumhuriyet savcısının talimatı ile adli tahkikata başlandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğü Jandarma Ankara Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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