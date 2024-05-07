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Ankara'da park halindeki kamyona çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

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Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde park halinde olduğu iddia edilen kamyona arkadan çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'da park halinde olduğu iddia edilen kamyona çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, saat 04.00 sıralarında Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Mevlana Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, hareket halinde olan 06 PNF 27 plakalı araç sürücüsü E.G, yol kenarında park halinde bekleyen 06 PCH 25 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans ekiplere sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından araç sürücüsü E.G.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. E.G olay yerine gelen cenaze aracıyla morga kaldırılırken, otomobil ise çekiciyle kaldırıldı. Kamyonet sürücüsünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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